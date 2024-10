Localizado no Jardim 9 de abril, na Rua das Janelas Verdes, o Catch Me é uma boa sugestão para quem procura um sítio para assistir ao pôr do sol, tomar um copo depois do trabalho, fazer uma refeição, petiscar ou dançar com amigos.

Recentemente remodelada, a esplanada do Catch Me está ainda mais acolhedora e moderna, e tem agora uma nova zona lounge e de refeições com cerca de 70 lugares sentados para descontrair após um dia de trabalho ou prolongar a noite, num ambiente envolvente e cosmopolita.

Os últimos meses do ano trazem ainda uma programação especial ao espaço, pensado para quem procura um spot vibrante para viver a cidade.

Catch Me celebra o outono com esplanada renovada, música e nova carta de cocktails créditos: Divulgação

De quinta a sábado, a partir das 22h e até de madrugada, há DJ set para dar uma nova energia às noites lisboetas e, aos domingos, a partir das 18h, "aterram" no Catch Me os Sunsounds, eventos de música ao vivo para celebrar o pôr-do-sol.

Ao balcão servem-se os melhores cocktails da cidade. "Schrub me Baby!" integra a nova carta de mixologia com um toque de morango, baunilha e sumo de lima (7€), ao lado de "Damas & Co.", uma novidade que junta Cointreau, damasco e limão (7€), e ainda "Knock Knock!", que recebe a nova estação com framboesa, canela, morango e vodka harmonizados com bitter de ameixa (12€).

Para partilhar, o Catch Me recomenda a nova "Sangria Rising Sun", composta por um special house batch, sumo de maçã, citrinos e vinho branco (20€, 1lt).

Informações: Morada: Jardim 9 de Abril, 1200-736 Lisboa Horários: Aberto todos os dias da semana. Domingo a quinta das 12h30 à 01h00 e sexta a sábado das 12h30 às 02h00 Reservas: 21 396 3668 | booking@catch-me.pt

No restaurante, o Chef Lucas Aaron procurar oferecer o melhor dos sabores do mundo, sempre com um toque português e produtos locais. Para quem deseja uma experiência gastronómica completa, as opções vão desde o Ceviche de Corvina do Tejo ao Bacalhau à Lagareiro, passando por clássicos como o Frank’s Burger ou o Arroz de Pato "Malandro".