O Vogue Café Porto conta com duas salas amplas e ainda um pátio interior, tido como um “refúgio” em pleno coração da cidade. Com a reabertura, regressa também o brunch à la carte. Há panquecas, bowls, ovos - sem esquecer os Ovos Benedict - bagels, croissants e bebidas. Disponível para provar aos sábados, domingos e feriados, das 12h00 às 16h00.

Já para os que pretendam revisitar os pratos do Vogue Café Porto, que cruzam a cozinha mediterrânea com os paladares mais frescos e exóticos, a carta do restaurante divide-se entre pratos mais leves, como bowls, sandes e saladas – como a de couscous, tomate seco e salmão fumado (10 euros) - e os pratos de assinatura.

A mais recente novidade é o Magret de pato com cevadinha de espargos (20 euros) que se junta aos já conhecidos Robalo com puré de aipo fumado, cebolete e lentilhas (22 euros), à Barriga de leitão crocante com espinafres e batata glaceada (18 euros) e ainda à Pasta com cogumelos selvagens trufados e cebolinho (13 euros).

Nas sobremesas podem encontrar-se o Cheesecake de amendoim com ganache de chocolate branco e gelado de chocolate e Charlotte de morango e baunilha com gelado de morango (ambos por 7 euros).

Vogue Café Porto Rua de Avis, nº 10, Porto Horário: todos os dias 12h00 à 23h00 Contactos: tel. 223 398 550; e-mail reservations@voguecafe.pt

Os cocktails são também um dos must-have do espaço, com combinações refrescantes e sabores da época. Destaque para o Fashion Voyeur (7 euros), vencedor do “Melhor Cocktail do Porto”, na Cocktail Week. Esta criação junta rum Havana Club 7, vermute de vinho do Porto rosé, amargo de pipoca e fava tonka. Para os apreciadores de vinho, há uma seleção de 15 sugestões, de várias regiões nacionais.

A reserva é obrigatória.