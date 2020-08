Semanalmente, o Hotel Casino Chaves promove uma viagem gastronómica em torno de sabores de diferentes latitudes. A viagem culinária faz-se à mesa do restaurante La Palette. Desta forma, a 7 de agosto será a oportunidade para apreciar alguns dos ícones da gastronomia do Brasil e, no dia 14, para desfrutar de um porco no espeto, com o concerto ao vivo da dupla Eddy & Sandrine.

O restaurante La Palette homenageia ainda a gastronomia italiana (21 de agosto) e a Gastronomia do bacalhau (29 de agosto), ao som de Gutti Mendes e Cláudio Ribeiro.

Restaurante La Palette Hotel Casino Chaves, Lugar do Extremo, Chaves Horário: todos os dias das 12h00 às 22h30 Contactos: tel. 276 309 600

Os jantares têm o valor de 23 euros por participante (bebidas não incluídas). Crianças até aos dois anos não pagam. Dos três aos 12 anos, usufruem de um desconto de 50%.