No capítulo das pizzas, a ZeroZero destaca a Gamberi (19,5 euros), uma entrada direta para a ementa, juntando ao camarão o tomate, a mozzarella fiordilatte, o tomate cereja marinado e a curgete. As novidades para a estação mais quente do ano, estendem-se também à secção dos Antipasti, com a inclusão da Bruschetta di Verdure e Provola Affumicata (6,5 euros), que junta os legumes da estação ao melhor queijo italiano.

No que toca às pizzas sazonais, regressa a de figo e presunto. A Fichi e Prosciutto Crudo di Parma (18 euros) tem mozzarella fiordilatte, figos e presunto de Parma 18 meses.

No que toca aos pratos transalpinos de sabor mais clássico, entre as novas aquisições para a mesa da ZeroZero está a Lasagna Bolognese (12 euros), confecionada como manda a tradição, com camadas de carne picada, tomate e queijo mozzarella.

ZeroZero Príncipe Real Rua da Escola Politécnica 32, 1250-102 Lisboa Contacto: tel.: 213 420 091 ZeroZero Parque das Nações Alameda dos Oceanos, Lote 2.11.01H 1990-225 Lisboa Contacto: tel.: 213 420 091 Horários das pizzarias: segunda a sexta, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h00. Sábado a domingo, das 12h00 às 23h00.

De resto, a ZeroZero sublinha “o cumprimento de todas as normas de segurança e higiene nos dois espaços ZeroZero que contam agora com o selo ´Clean & Safe`, do Turismo de Portugal. Entre as medidas adotadas, de destacar a ementa de utilização única e digital, a redução da lotação dos restaurantes e o aumento da frequência de limpeza dos espaços e utensílios.