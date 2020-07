A 60 quilómetros da cidade do Porto, e a caminho da rota do Douro, o restaurante Largo do Paço (inserido no hotel Casa da Calçada Relais & Châteaux), na margem do rio Tâmega, traz duas novidades este verão. Uma, os novos menus de degustação com mão do chefe de cozinha Tiago Bonito. A outra novidade, o transporte deste a Invicta até ao restaurante.

Desta forma, o restaurante propõe um pacote composto por um menu de jantar com harmonização de vinhos para duas pessoas, e transporte privado Porto/Amarante/Porto, com serviço de motorista. A oferta, que inclui o “Menu Caminhos”, está disponível com um valor de 360 euros, sujeita a reserva com um mínimo de 24 horas de antecedência.

créditos: Largo do Paço

À mesa do Largo do Paço, para além do serviço à carta que se mantém, sublinhem-se os menus de degustação, cada um com sete momentos. O “Menu Caminhos” é inspirado nas raízes e clássicos do chefe de cozinha, já o “Menu Identidade” é, além de uma homenagem de Tiago Bonito a vários locais por onde passou, às suas viagens e memórias.