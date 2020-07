Dos quentes aos frios, o chefe de cozinha do SushiCorner, Ricardo Pereira, escolheu um leque de pratos para inaugurar o menu do dia: Katsu Sando (sanduíche de panado de porco com molho tonkatsu - segunda-feira), Salmon Moriawase (dez peças de sushi e sashimi de salmão - terça-feira), Yakisoba Mix (carne de porco e camarão salteados com legumes, massa yakisoba e ao nori - quarta-feira), Kisetsu Sashimi (12 peças de sashimi variado com salada sunomono de pepino e alga - quinta-feira) e Tori Teriyaki (frango grelhado com molho teriyake, arroz, salada de repolho e sunomono de pepino e alga - sexta-feira).

Este menu, além do prato principal, inclui entrada, uma bebida e café, pelo valor de 9,5 euros e está disponível entre as 12h00 e as 22h00, em todos os restaurantes, exceto o instalado no Centro Comercial do Campo Pequeno.

Já o “Sem Limites”, o menu onde os consumidores podem pedir o que quiserem pelo valor de 19,95 euros, passa a estar disponível em todas as lojas, ao jantar (restaurantes do Parque das Nações, centros comerciais Colombo, Campo Pequeno e Atrium Saldanha. A oferta inclui das Gyozas e Gunkans aos Makis e Temakis.

A acompanhar estes lançamentos, o SushiCorner apresenta a sua terceira novidade: três novas sobremesas – Mochi (2,5 euros), um bombom japonês recheado de gelado; uma bola de gelado com sabor à escolha (2,5 euros), e um Brownie Matcha (2,95 euros), um brownie de chocolate com topping the matcha.