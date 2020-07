O Golden Oldie, localizado junto ao Coreto da Cordoaria, no Campo Mártires da Pátria, na Invicta, oferece uma experiência de prova de cocktails. Antecipando a abertura do bar, estão abertas inscrições para sessões privadas de 90 minutos, com degustação de cocktails de autor.

A experiência inclui dos cocktails mais secos, aos mais doces, passando por fumados e sours. Depois da prova de dois cocktails de assinatura e um mocktail (cocktail sem álcool), os participantes na sessão poderão escolher um de três ingredientes surpresa para realizarem os seus próprios cocktail de autor, com base no que aprenderam.

Durante a elaboração dos cocktails são demonstradas todas as técnicas empregues e são detalhados os ingredientes utilizados na criação de cada um. São igualmente servidos alguns petiscos para acompanhar os diferentes sabores criados.

Golden Oldie R. Campo dos Mártires da Pátria, 46, Porto Horário: Terça a domingo, das 16h00 às 02h00 Contactos: Tel. 221 113 595; e-mail info@goldenoldie.pt

A degustação de cocktails privada está disponível todas as sextas, sábados e domingos antes da abertura ao público, desde os 28 euros por pessoa, podendo participar grupos de até seis elementos.