Antes, porém, e porque como aqui se fez prova, comer também acarreta saborear a envolvente, serve-nos de preâmbulo ao cabrito assado e bacalhau assados (pratos do dia) que chegarão à mesa, a paleta de paisagem que entretece céu, planície e montanha.

A sala do restaurante Cozinha do Castelo. Na era COVID-19, há mais espaçamento entre mesas e o tradicional almoço buffet de domingo foi suprimido. A unidade conta com o selo "Clean & Safe". créditos: Hotel Meliã Castelo Branco

A acompanhar o “bom apetite” em jeito de saudação da paisagem, já descansam sobre a mesa os peixinhos da horta de polme estaladiça e com feijão-verde cozido no ponto (al dente, como se usa dizer) e as amêijoas à Bulhão Pato, com marisco de bom porte e sem que lhe falte o travo sumarento - quanto baste - do limão e dos coentros. O estio carrega o planalto com a plenitude do "chilreio" das cigarras. De resto, tudo o mais é silêncio, entrecortado pelo burburinho distante da cidade. A linha de horizonte cose um continuo desde o Norte alentejano, com o recorte distante da Serra da São Mamede, à cordilheira poderosa da Gardunha e, para além desta, o Hércules de rocha que é a Estrela.

Ainda como suporte ao primeiro capítulo da refeição, uma orelhinha de porco que nos diz “acepipe”. Recompensa após as duas horas anteriores de passeio domingueiro com um roteiro ao castelo, fortaleza do século XIII, a pouco mais de duzentos metros do restaurante instalado no Hotel Meliã Castelo Branco, e ao Museu Cargaleiro, núcleo que faz mostra da obra do artista plástico nascido em 1927, ainda no ativo.

À mesa, predispõe-nos o pão regional, o queijo de meia cura da Soalheira e as azeitonas de sabor espicaçado pelo dente de alho picado miúdo e oregãos. Petiscos intemporais que entretém para um creme de abóbora com amêndoa tostada que faz as honras ao primeiro dos principais, a posta robusta de Bacalhau assado, com a sua crosta de broa dourada a recordar-nos que a cozinha portuguesa é uma casa que conforta. Boa abertura nos pratos de resistência, corroborada com o Cabrito assado à Colina, com o arroz de miúdos com o tostado que se pede e umas batatinhas assadas onde apetece entreter o garfo.

Tranche de cherne em cama de batata-doce e cannelloni de legumes, um dos pratos do dia na semana em que o SAPO Lifestyle visitou o Colina do Castelo. créditos: J.M.A.

Porque de viagem se faz esta narrativa, um breve voo sobre a carta do Cozinha do Castelo (em formato QR Code, sinal dos tempos), devolve-nos sugestões como o Creme de marisco com pão torrado e coentros - imperdível -, o Polvo à Lagareiro, as Plumas de porco preto com migas de pão, a Espetada do lombo em pau de loureiro. Um cardápio que diz Portugal e onde não falta sequer a incursão às planície mais a sul, com a Sopa alentejana e aos ares litorais, com a Cataplana de peixes e mariscos, em dose para duas pessoas. Para acompanhar com vinhos onde preponderam as referências nacionais.

Apetece degustar mais paisagem e mesa. Há que encerrar o que, invariavelmente, nos encaminha para a carta de sobremesas. Duas sugestões que merecem a visita ao pecado da gula, o Arroz doce com canela e a Tigelada das Beiras.

Restaurante Cozinha do Castelo Rua da Piscina, Castelo Branco Horário: das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h00 Contactos: tel. 272 349 280; e-mail meliacastelobranco@meliaportugal.com

Se a visita se fizer na companhia dos mais pequenos, saiba o leitor que a carta lhes reserva uma janela de propostas com um menu infantil onde não falta a sopa de legumes e o hambúrguer com a batata frita. Contudo, ouro sobre azul, será convencer os petizes de que a cozinha portuguesa é para se aprender a degustar desde cedo e que um cabritinho do monte assado vence de longe à dose de douradinhos.