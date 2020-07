Em ano com um verão atípico, motivado pela COVID-19, o lema “vá para fora cá dentro”, ajusta-se como luva em mão. Provar a mesa de diferentes latitudes também é viajar e, desta forma, o restaurante Baccará propõe um périplo por algumas das cozinhas do mundo sem que para isso tenhamos de sair de Portugal.

A abrir o mês de agosto, no dia 1, o restaurante instalado no Casino Espinho, “voa” com a ementa até ao Brasil, com o rodízio em destaque ao jantar, acompanhado por música ao vivo, com o grupo Art Dèco Duo.

Mais tarde, a 8 de agosto, ao som de Pedro Barosa e Maria de Deus, será possível rumar a Oriente para degustar a cozinha asiática, marcada pela sua variedade de aromas, temperos, e sabores.

Ao som dos Naked Soul, a 15 de agosto, o restaurante Baccará apresentará a culinária mexicana, considerada Património Cultural Intangível da Humanidade. A cozinha do México tem como ingredientes principais o milho, o feijão, os pimentos, o tomate, a abóbora, o cacau e a baunilha, aos quais se juntaram os sabores da influência espanhola.

Já no dia 22, será a vez de viajar até à gastronomia de “nuestros hermanos”, experimentando diversos pratos típicos, de cariz mediterrânico. De Espanha virão os sabores do mar e da terra, com opções que passam pelos peixes, carnes, legumes, verduras e frutos. O grupo All of Two irá animar o jantar, com música ao vivo.

Itália é o destino final desta viagem gastronómica. A 29 de agosto, os sabores italianos brilharão num jantar repleto de temperos e ingredientes frescos. As afamadas massas não serão esquecidas.

Restaurante Baccará Rua 19, nº 85, Espinho Contactos: tel. 227 335 500; e-mail casinoespinho@solverde.pt

O jantar tem o valor de 50 euros com bebidas por pessoa (inclui meia garrafa de vinho - seleção da casa -, ou refrigerante ou cerveja, meia água e café).

O Casino Espinho possui o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal.