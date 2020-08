Detentor de marcas como a Cálem, Burmester, Kopke e Barros, o grupo Sogevinus criou o programa “Da vinha ao vinho”, numa viagem que inclui a visita à Quinta de S. Luiz, no Douro, continuando para as caves de envelhecimento em Vila Nova de Gaia. A fechar o ciclo, já à mesa, os vinhos harmonizam com as propostas da carta do restaurante Uva by Cálem, com vista sobre o Porto.

No que toca à Quinta de S. Luiz, ali nascem alguns dos vinhos de uma casa de vinho do Porto, a Kopke, fundada em 1638, ainda antes da demarcação oficial da região do Douro. Composta por 125 hectares, a propriedade está localizada entre a Régua e o Pinhão e foi uma das primeiras quintas durienses.

créditos: Sogevinus

O programa propõe um passeio guiado pelas vinhas e quinta, com os visitantes a acompanharem o percurso de produção do vinho. Há, ainda, a possibilidade de participar em provas de vinhos e de conhecer e adquirir as várias referências que integram o portefólio das marcas da Sogevinus.

A jusante da quinta, em Vila Nova de Gaia, o programa “Da vinha ao vinho” sugere uma segunda etapa, as caves Cálem. Oportunidade para conhecer um pouco mais sobre as características de cada tipo de vinho do Porto, lado a lado com as pipas onde este envelhece, protegido da luz e do calor.