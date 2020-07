Na 11.ª posição, outra referência portuguesa, desta feita, o Moscatel de Setúbal DOC, dez anos, 2006, produzido pela Adega de Palmela.

Ainda no top dez (que na realidade conta com 12 entradas, dada a pontuação idêntica de algumas referências), a 12.ª posição é ocupada pelo Moscatel Roxo de Setúbal DOC, superior 2010, saído da Casa Ermelinda Freitas.

Presentes também nesta tabela com os melhores moscatéis do mundo em prova, países como a França, Espanha e Hungria.

No que respeita à distribuição do top dez, Portugal destaca-se com quatro distinções, seguindo-se a Austrália, Hungria, França com duas. Espanha e Itália conquistam um lugar entre as 12 presenças na lista.

Contas feitas, o concurso internacional atribuiu 52 medalhas, entre ouro (21 medalhas) e prata (31 medalhas).

No que toca a Portugal, acolheu 16 medalhas no concurso, oito de ouro e outras tantas de prata.

De acordo com a organização, do Muscats du Monde, “todas as regiões francesas produtoras de moscatéis estiveram bem representadas - Alsácia, Córsega, Occitânia e Vale do Ródano - assim como a presença de outros países como Espanha, Itália, Portugal e até territórios tão distantes como Austrália e o Brasil. A participação de países como a Bulgária e a Roménia também foi notável”.