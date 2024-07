O Istituto Europeo di Design (IED), considerada a maior rede de ensino superior no domínio criativo a manter uma perspetiva global e uma matriz cultural profundamente italiana desde 1966, acaba de assinar uma parceria educativa com a CESAP - Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto titular da ESAP - Escola Superior Artística do Porto.

O intuito desta nova parceria prende-se com a conceção de cursos de formação de graduação e pós-graduação a serem ministrados a Norte nos domínios da Moda e do Design.

“A CESAP, na qualidade de entidade instituidora e a ESAP, na qualidade de uma das escolas universitárias de maior prestigio na área do ensino artístico em Portugal, depositam as melhores expetativas nesta parceria com o IED, Instituição de enorme renome internacional, com quem esperamos concretizar projetos a curto, médio e longo prazo com significativo impacto no panorama do ensino superior em Portugal, na área do Design e da Moda, nas sua múltiplas valências e manifestações”, M. F. Costa e Silva, presidente da CESAP.

A força deste acordo, que visa formar estudantes capazes de ter um impacto positivo na sociedade e no Planeta, reside na natureza de ambas as instituições que agora se juntam para a criação de novas oportunidades de formação cujos programas serão apresentados no outono.

“Estamos entusiasmados por iniciar esta nova aventura com o CESAP/ESAP, que tem como objetivo enriquecer o panorama educativo do design e da moda em Portugal com novos estímulos e oportunidades. É um mercado extremamente vital que devemos abordar com entusiasmo. Encontrámos no CESAP/ESAP o parceiro ideal para continuar a difundir a cultura do design, olhando para o mundo através da abordagem transformadora do Design, partilhando um método que alia a teoria à prática, trazida por profissionais ativos como professores. Para além do valor dos programas que estamos a co-desenhar, estamos convictos de que esta colaboração irá promover novos intercâmbios e fluxos de estudantes entre Portugal e os países onde o IED está presente - Itália, Espanha e Brasil - conduzindo também a novas sinergias a nível institucional e empresarial", comenta Riccardo Balbo, Chief Academic Officer do Grupo IED.2

Recorde-se que o IED não é um ator totalmente novo no panorama do design português, tendo sido parceiro da Modalisboa nas últimas quatro edições. Este tem desempenhado um papel central na promoção do talento local através do concurso Sangue Novo, oferecendo aos vencedores e designers de moda duas bolsas de mestrado nas sedes do IED em Florença e Milão, uma na primavera de 2023 e outra em março de 2024.

Para mais informações: cesap.pt / ied.edu