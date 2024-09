Singular foi o tema escolhido para a próxima edição da ModaLisboa que está de regresso à capital no próximo mês de outubro.

Mais uma vez, o Pátio da Galé foi o local escolhido para a realização do certame de moda, que se vai realizar entre 10 e 13 de outubro, onde designers nacionais vão apresentar as suas propostas para a temporada primavera/verão 2025.

"MODALISBOA SINGULAR é uma celebração da relação entre a capital e a Semana de Moda, produto de uma cidade efervescente, transformada e transformadora, brilhante e intercultural. SINGULAR, porque é única. E, para ser única, precisou de ser inovadora e disruptiva, abrir novas portas, construir património. É também essa a sua missão, e o que fará, de forma clara, na edição de outubro", refere a organização em comunicado.

Como já é habitual, a 63ª edição vai contar com algumas novidades. A primeira destaca-se pela localização de alguns dos eventos que vão decorrer em diversos pontos da cidade, como é o caso da exposição Workstation New Media poderá ser visitada gratuitamente na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) durante os três dias. Já as Fast Talks vão realizar-se na 11 de outubro num novo espaço: o MUDE - Museu do Design. Este ciclo de conferências, que anualmente marcam o arranque do certame de moda, vão centrar-se no "sistema de Moda e as suas interseções com os desafios sociais e tecnológicos da contemporaneidade", refere a ModaLisboa.

No mesmo dia e no mesmo espaço irá realizar também a primeira fase do concurso Sangue Novo supported by Seaside. Dos 10 designers participantes - Dri Martins, Duarte Jorge, Francisca Nabinho, Gabriel Silva Barros, Gonçalo Oliveira, Ihanny Luquessa, Inês Arthayett, Lolo, Toque Amargo e Void - serão selecionados cinco finalistas que vão voltar a subir à passerelle na edição de 2025. Cada um destes jovens talentos vão competir pelos prémios ModaLisboa x IED - Istituto Europeo di Design e ModaLisboa x RDD Textiles.

Pelas 20h00 o designer João Magalhães vai inaugurar um novo espaço cultural na capital, batizado de COMETA 10, e cuja abertura conta com uma instalação artística da sua autoria. Nos dias 12 e 13, Mestre Studio, Çal Pfungst e Bárbara Atanásio - uma das grandes vencedoras de edição passada do concurso Sangue Novo - vão apresentar as suas coleções de estreia na plataforma exploratória Workstation.

Para além de exposições, performances e instalações artísticas, o calendário vai contar com vários desfiles de moda onde mais de uma dezena de estilistas do panorama nacional vão apresentar as suas coleções num novo local: a Sala do Risco.

Veja, de seguida, toda a programação.

11 de outubro

17h00 - Workstation New Media [2]

18h00 - Sangue Novo supported by Seaside [1]

20h00 - João Magalhães | Lab

21h00 - Constança Entrudo [off location]

23h30 - Todas as cartas de amor são ridículas by João Telmo [4]

12 de outubro

12h30 - Portuguese Soul by APICCAPS [5]

14h30 - Mestre Studio/Arndes | Workstation

15h30 - Carlos Gil

16h30 - Kolovrat

17h30 - Buzina x Tous 19h00 Green Circle x Beat powered by CITEVE

20h00 - Ricardo Andrez

20h30 - ModaPortugal Circular by CENIT

21h30 - Luís Carvalho

22h30 - Béhen | Lab

13 de outubro

14h00 - Çal Pfungst/Bárbara Atanásio | Workstation

15h00 - Duartehajime

16h00 - Luís Onofre

17h00 - Hibu | Lab

18h00 - Luís Buchinho

18h30 - AEG Fashion Challenge

19h30 - Valentim Quaresma

20h30 - Gonçalo Peixoto

22h00 - Dino Alves