A ModaLisboa, que é considerado o certame de moda mais importante do país, acaba de divulgar as datas da próxima edição. Nos dias 6, 7, 8 e 9 de março a moda portuguesa vai estar em exibição no Pátio da Galé em Lisboa.

Esta edição, batizada de MODALISBOA Capital, pretende oferecer uma reflexão em torno do conceito capital e de que forma é que cada uma duas suas diferentes dimensões estão presentes no nosso dia a dia.

“MODALISBOA CAPITAL é uma edição que questiona, provoca e desafia por saber o seu valor. O seu capital. Mas que capital? O geográfico — o capital da capital, centro nevrálgico, decisor e decisivo. O criativo — óbvio, pelos seus ativos e códigos conceptuais capazes de pensar a sociedade. O cultural — claro, pela sua contribuição histórica para uma área cada vez mais ativa e consciente. O social e relacional — sim, pelas sinergias, pontes e conexões intersetoriais. O económico — inevitavelmente, por ser a concretização do simbólico e o sustento de um negócio em crescimento. E o humano — sempre, e acima de tudo”, pode ler-se em comunicado.

ModaLisboa Capital créditos: ModaLisboa divulgação

Tal como já é habitual, o dia 7 ser marcado pela última fase do concurso Sangue Novo supported by Seaside onde cinco jovens talentos vão apresentar as suas coleções e competir pelos prémios ModaLisboa x IED – Istituto Europeo di Design e ModaLisboa x RDD Textiles.

Apesar de ainda não existir calendário oficial, nos dias 7, 8 e 9 de março os visitantes vão ainda poder descobrir as propostas de mais de uma dezenas de designers de moda portugueses para a próxima primavera/verão 2025.

Na programação do certame nacional vai ainda encontrar diferentes iniciativas que é possível fazer entre desfiles tanto dentro e fora do Pátio da Galé. Para isso conta com o MUDE - Museu do Design e o Centro de Arte Moderna Gulbenkian como seus aliados durante esta edição onde é possível explorar diferentes atividades, assistir a fast talks e a apresentações de moda ao longo de quatro dias.

