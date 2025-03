A 64ª edição do certame de moda nacional arrancou ontem em Lisboa com as fast talks e prossegue entre 7 e 9 de março com os habituais desfiles no Pátio da Galé.

epa11657561 A model displays a creation of Portuguese fashion designer Luis Buchinho during the Lisbon Fashion Week in Lisbon, Portugal, 13 October 2024. EPA/TIAGO PETINGA EPA/TIAGO PETINGA