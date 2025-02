Entre 7 e 9 de março, Lisboa transforma-se no centro da moda nacional, reunindo designers consagrados, talentos emergentes e um programa diversificado que cruza tradição, tecnologia e consciência ambiental. Mais do que um evento, esta edição promete consolidar a ModaLisboa como um verdadeiro laboratório de ideias e tendências para o futuro.

O palco da moda nacional

O icónico Pátio da Galé volta a ser o epicentro das apresentações, iniciando com a segunda fase do concurso SANGUE NOVO supported by Seaside, uma montra para os talentos emergentes da moda nacional. Além disso, a WORKSTATION dará espaço a designers promissores, incluindo Inês Barreto, Mestre Studio, Bárbara Atanásio e ARNDES, enquanto o IED Graduates Fashion Show trará a Lisboa seis coleções inspiradas no tema Nostalgia for the Future, promovendo um diálogo entre o passado e o futuro através do design.

Os nomes mais consagrados da moda portuguesa também estarão na passerelle da Sala do Risco, com o regresso às passerelles de Alves/Gonçalves, mas também Carlos Gil, Luís Onofre, Kolovrat, Luís Buchinho, Ricardo Andrez, Luís Carvalho, Nuno Baltazar, Valentim Quaresma, DuarteHajime, Gonçalo Peixoto e Dino Alves.

O programa de desfiles já foi publicado.

ModaLisboa Capital. O palco onde a moda nacional se reinventa está de regresso ao Pátio da Galé créditos: Divulgação

Moda além das passerelles

Como habitual, a ModaLisboa Capital não se limita às apresentações tradicionais e aposta em experiências imersivas fora da passerelle. No dia 7 de março, Constança Entrudo estreia a sua coleção Second Best na Sala Estúdio do CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian, um evento gratuito mediante levantamento de bilhete. No dia 9 de março, a Portuguese Soul by APICCAPS estreia-se no MUDE – Museu do Design, promovendo um encontro entre design, tradição e produção sustentável.

O impacto económico da ModaLisboa reflete-se também na sua Pop-up Store de Designers e marcas nacionais, localizada no Locke de Santa Joana. Esta loja temporária, com inauguração marcada para 26 de fevereiro, incentiva um consumo consciente e valoriza o design nacional. Mais informações sobre os designers participantes serão divulgadas em breve.

SANGUE NOVO, o futuro da moda

A segunda fase do concurso SANGUE NOVO apresenta cinco coleções finalistas que representam a vanguarda da moda experimental e inovadora em Portugal. Os designers selecionados – Dri Martins, Duarte Jorge, Francisca Nabinho, Gabriel Silva Barros e Ihanny Luquessa – exploram temáticas que vão desde a moda como um sonho concretizável até à tensão entre tradição e inovação tecnológica.

O concurso conta com um júri de renome, presidido por Miguel Flor e composto por especialistas como Joana Jorge (Associação ModaLisboa), Constança Entrudo (Designer Têxtil), Rune Park (CEO da loja Sheet-1), Ana Tavares (CEO da RDD Textiles) e Danilo Venturi (Diretor do IED Milano). A Seaside, parceira do evento, reforça o seu compromisso com a criatividade e a sustentabilidade, apoiando os jovens talentos.

Os prémios incluem:

ModaLisboa x IED : Um Master em Fashion Brand Management no IED Firenze (avaliado em 24.000 euros) e uma bolsa de 4.000 euros.

: Um Master em Fashion Brand Management no IED Firenze (avaliado em 24.000 euros) e uma bolsa de 4.000 euros. ModaLisboa x RDD Textiles : Estágio de três meses na RDD Textiles, com bolsa de 1.750 euros.

: Estágio de três meses na RDD Textiles, com bolsa de 1.750 euros. ModaLisboa x Showpress: Assessoria de imprensa e showroom na agência Showpress para os vencedores dos prémios anteriores.

A cada edição, a ModaLisboa Capital prova que a moda vai muito além do vestuário – é uma expressão cultural, um motor económico e um compromisso com um futuro mais sustentável. Com uma programação rica e diversificada, este evento continua a colocar Lisboa no mapa da moda internacional, celebrando o talento nacional e as novas narrativas do design contemporâneo.