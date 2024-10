Instalação artística ModaPortugal Circular by CENIT

MODAPORTUGAL CIRCULAR é uma instalação artística criada pelo CENIT (Centro de Inteligência Têxtil) onde arte e multimédia se juntam em prol de um mundo melhor. "We close the loop" foi o nome escolhido para este objeto que poderá ser visitado, de forma gratuita, durante os três dias de certame na Praça do Comércio e que "intercalará a sua programação ente o livestreaming dos desfiles do Pátio da Galé e conteúdos que refletem o caminho que a Indústria nacional de Têxtil e de Vestuário está a percorrer para se tornar numa indústria mais circular e sustentável", adianta a organização.

Cocktails e lançamentos

Chama-se Sala Club e destaca-se por ser um espaço exclusivo para a realização de "ações de networking, apresentações e lançamentos de novos projetos direcionados para públicos estratégicos de cada um dos eventos", refere a organização em comunicado. Buzina x TOUS e André Opticas são duas da marcas que, após subirem à passarelle da ModaLisboa, vão trazer o seu trabalho até à Sala Club. É neste espaço - que vai a funcionar nos dias 12 e 13 de outubro - que também vai acontecer o evento de apresentação do projeto AEG Fashion Challenge.

Exposição-concerto Todas as Cartas de Amor são Ridículas

As cartas trocadas entre Fernando Pessoa e Ophélia Queiroz foram o ponto de partida para a criação da exposição Todas as Cartas de Amor são Ridículas. João Telmo é a mente criativa por detrás desta apresentação patente no Palácio do Chiado durante os três dias do certame e tem entrada gratuita. No dia 11 de outubro, a partir das 22h00, os visitantes poderão ter acesso a uma exepriência imersiva onde vão poder ouvir 10 músicas originais compostas por Ella Nor e Mogno e 10 fotografias da autoria de Telmo Pereira protagonizadas por Inês Castel-Branco, Laura Dutra ou Vicente Gil criada especialmente para esta exposição.

Singular Lounge

Para quem procura um lugar para descontrair entre os desfiles que vão passar pelo Pátio da Galé em outubro, a Área Social da MODALISBOA SINGULAR é o local ideal. Neste lounge, reservado exclusivamente para convidados dos estilistas portugueses, poderá conhecer de perto e ter acesso a experiências interativas com algumas das marcas patrocinadoras do evento, como é o caso da DS Automobiles, Clarins, L’Oréal Professionnel, Renova, Seaside, MSD Portugal, Nescafé, Água Monchique, Licor Beirão, André Opticas e Orquídea.

Concurso AEG Fashion Challenge

A ModaLisboa desafiou três criadores portugueses a dar uma nova vida a peças de roupas sem uso e o resultado final será apresentado durante a primeira edição do AEG Fashion Challenge. Este concurso, que terá lugar no dia 13 de outubro pelas 18h30, tem como objetivo consciencializar os profissionais da indústria da moda portuguesa para a questão do upcycling e da sustentabilidade. Ana Duarte (DuarteHajime), Dino Alves e Nuno Baltazar são os nomes que vão apresentar as suas criações no Sala Club da ModaLisboa.

Para mais informações, consulte o programa completo aqui.