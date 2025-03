A coleção traduz-se num desejo aspiracional por estéticas e tendências emergentes, projetando uma visão ousada e inovadora do futuro da moda. Neste contexto, a moda é interpretada como um sistema dinâmico e em constante evolução, tornando-se um meio de exploração da nostalgia e da identidade.

Cada proposta dos jovens designers equilibra elementos clássicos e contemporâneos, misturando desporto e elegância, ousadia e tradição. As peças são confeccionadas com materiais sustentáveis, refletindo um compromisso entre criatividade e responsabilidade social. "Nostalgia for the Future" desafia-nos a pensar no que queremos ser, projetando o desejo estético para além do vestuário, influenciando a forma como vivemos e nos expressamos.

Os designers selecionados para esta coleção são Adele Domini (IED Torino), Alexia Sedda (IED Cagliari), Gaizka Albizu (IED Bilbao), Letizia Lucchini (IED Milano) e Rat Borrell (IED Barcelona).

Com 11 campus distribuídos por Itália, Espanha e Brasil, o IED é a maior rede de ensino superior no setor criativo, combinando uma perspectiva global com uma identidade cultural profundamente italiana. Desde 1966, a instituição aposta num modelo educativo que integra teoria e prática, garantindo uma formação conectada às necessidades do mercado e das indústrias criativas.

Anualmente, o IED lança projetos inovadores nas áreas de Design, Moda, Comunicação, Arte e Restauro e Artes Visuais, promovendo novas formas de aprendizagem e interpretações do futuro. "Nostalgia for the Future" é mais uma prova do compromisso da instituição em formar talentos prontos para desafiar as fronteiras do design e da expressão criativa.