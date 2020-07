Inserido no Armazém da Cruz, que data de 1825, o novo espaço de enoturismo das Caves Ferreira convida a uma viagem ao passado e à redescoberta de uma marca com mais de 250 anos. Isto, num espaço onde os Vinhos do Porto envelhecem desde o século XVIII em centenas de pipas e balseiros de madeira.

Entre os espaços intervencionados revisita-se a vida e obra de uma figura do Douro vinhateiro, Dona Antónia Adelaide Ferreira (a "Ferreirinha"), n’A casa de Dona Antónia.

O visitante é, ainda, convidado a reviver três séculos de história, através dos objetos que recordam o esforço dos homens e mulheres que trabalharam a terra e vinhos especiais, como os Porto Vintage.

A reabertura das Caves Ferreira, com o selo “Clean & Safe”, traz também novidades na oferta turística. Aos domingos de manhã, as visitas guiadas são gratuitas e famílias e grupos podem contar com descontos especiais ou pacotes promocionais.

Caves Ferreira Avenida Ramos Pinto, nº 70, Vila Nova de Gaia Horário: todos os dias, das 10h00 às 18h00 Contactos: tel. 223 746 106/7/8; e-mail ferreira.visitors@aaferreira.pt

É possível, ainda, adquirir um bilhete único para visita às Caves e à Fundação de Serralves.