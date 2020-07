“O mais diabólico vírus das nossas vidas obrigou-nos a cancelar a quinta edição do Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro, mas tal não significa que tenhamos de prescindir daquele que, a nosso ver, é o melhor tomate criado em Portugal”, refere a organização do festival, a Greengrape, que anualmente faz da cozinha e dos produtos locais uma festa.

Ao contrário de anos anteriores, a presente edição do Festival do Tomate Coração de Boi do Douro não terá o concurso para avaliar os melhores exemplares produzidos na região. No entanto, a festa mantém-se, “prova de que o Douro é um terroir abençoado para a produção de inúmeros frutos, além da uva”, realça a organização.

créditos: Festival do Tomate Coração de Boi

Desta forma, 14 restaurantes vão incluir nas suas ementas, durante o mês de agosto, o tomate criado por inúmeros agricultores do Douro, das saladas aos pratos principais e às sobremesas, sem esquecer as sopas. Momento para provar um tomate robusto e suculento, com exemplares a atingirem uns impressionantes 250 gramas.

Abaixo, pode consultar a lista dos restaurantes participantes no festival e algumas das propostas à mesa:

Aneto & table (Peso da Régua)

Tomate Coração de Boi com gelado de ervas.

Bistrô Terrace - Quinta do Tedo (Armamar)