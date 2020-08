Em Lisboa, restaurante Cais da Pedra renova carta assinada por Henrique Sá Pessoa

Para quem prefere refeições mais leves, servem-se também saladas, como a de Tomate e burrata com pesto de sementes de abóbora (14,5 euros) ou a de Queijo de cabra e morangos (14 euros), e dois pratos crus: o Tártaro de atum com batata doce, soja e sésamo (16 euros) e o Ceviche de corvina com abacate e coentros (16 euros). Uma lembrança do menu anterior, na nova carta manteve-se apenas um Hambúrguer, com bacon, ovo e chips (14 euros).

Filetes de polvo crocante. créditos: Cais da Pedra

Nas sobremesas, entram no menu a Mousse de chocolate 70 % com praliné de nozes (5 euros) e o Carpaccio de ananás com gelado de coco (5 euros).

Na vertente de bar, são também muitas as novidades, com 14 novos cocktails, entre opções com e sem álcool. Com vodka, frutos silvestres, canela, alecrim e soda, o This is not Sangria pode ser pedido em versão jarro (23 euros) ou copo (8,5 euros).

Apenas disponíveis em versão individual, de destacar os criativos Bottled in Jalisco (8 euros), com tequila, maracujá e laranja, e Apple Pie (9 euros), com whiskey, canela, maçã e crumble.

Aconselha-se a reserva prévia através do site oficial ou do número 218 871 651. Disponível todos os dias da semana está também o serviço de takeaway e delivery (através das plataformas Uber Eats e Glovo).

Cais da Pedra

Avenida Infante Dom Henrique - Armazém B - Loja 9, Lisboa Horário: Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 23h00. Sextas, domingos e feriados, das 12h00 às 24h00. Contacto: tel. 218 871 651; e-mail: caisdapedra@caisdapedra.pt

