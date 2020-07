Não é todos os dias que vemos entrar porta dentro um dos chefes de cozinha com maior estatura mediática e reconhecimento internacional. Mas, foi precisamente o que aconteceu no restaurante Esplanada Furnas, na Ericeira. A 20 de julho a equipa da casa especializada em peixe e marisco da costa portuguesa, assistiu incrédula à visita de Gordon Ramsay. A personalidade mais temida do mundo da cozinha, sentou-se à mesa do estabelecimento instalado na porta com o número 22 da Rua das Furnas.

Ao SAPO Lifestyle, Nuno Lourenço, gerente do restaurante, não esconde o “orgulho com a visita de Gordon Ramsay que chegou acompanhado com membros da sua equipa. Foi muito educado e de uma grande simpatia”. Atitude que contrasta com o carácter temperamental que conhecemos ao cozinheiro escocês nascido em 1966 e que evidencia em programas como “Pesadelo na Cozinha”.

O homem que acumula estrelas Michelin, mais precisamente 16, em restaurantes da Europa, à Ásia e Estados Unidos, sentou-se à mesa do Esplanada Furnas para “comer umas amêijoas, como entrada, e uma garoupa. Não foi ele que escolheu, deixou ao nosso critério”, adianta Nuno Lourenço.