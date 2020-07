O salmão com limão do chefe de cozinha Gordon Ramsay

Do seu último livro publicado em Portugal, "Comida Fit" chega-nos esta receita do chefe de cozinha do escocês Gordon Ramsay. Para servir com umas batatas novas e uma salada verde.

Tártaro de atum e abacate

Uma fresca receita que se apresenta como um almoço ligeiro.

Cocktail de gambas mexicano

Uma receita que nos pede uma mesa descontraída. Pode servir como uma refrescante entrada, acompanhada com estaladiças chips de pão pita ou com tortilhas.