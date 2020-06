Cocktail de gambas mexicano

Preparação

Diz-nos o chefe de cozinha Gordon Ramsay, autor desta receita: “ao contrário do tradicional cocktail de gambas britânico, que é servido ensopado em maionese, a versão mexicana é feita com um molho intenso à base de tomate e com um travo acentuado a lima e malagueta. Eis um cocktail muito diferente e muito mais refrescante – a minha família já se converteu completamente. Sirva‐o como entrada com crocantes de pão pita, para uma textura mais crocante, ou com tortilhas sem sal, se não estiver a fazer dieta para perder peso”.

Numa tigela grande, misture o ketchup, o sumo de laranja, o molho inglês e o sumo de lima e envolva tudo muito bem. Adicione as folhas e os talos dos coentros, os tomates, a cebola e o pepino e volte a misturar bem.

Tempere com uma pitada de sal e de pimenta.

Adicione as gambas e envolva‐as no molho. Prove e retifique os temperos a gosto.

Sirva o cocktail de gambas em taças de cocktail, ou em tigelas pequenas, deite por cima os cubos de abacate e acompanhe com um quarto de lima. Fica delicioso regado com um fio de molho picante mexicano.