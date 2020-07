Limonada de limão e menta

Espremer o sumo de quatro limões. Verter para um jarro. Adicionar 200 g de açúcar e mexer bem. Adicionar 300 g de gelo, seis folhas de hortelã, um pau de canela e deixar macerar. Por fim adicionar um litro de água e servir bem fresco. (Esta receita produz 1 l de limonada).

(Fonte: DeBorla, Receita da autoria do chefe Sara Oliveira)

Refresco de pêssego, menta e especiarias

Ferva durante cinco minutos 1 l de água com as especiarias: um pedaço de 4 a 5 cm de gengibre fresco, seis vagens de cardamomo, duas estrelas de anis (pressionando as vagens de cardamomo e cortando o gengibre em pedaços).

Retire do lume e adicione um molhinho de menta lavado, deixando infundir durante uns 15 minutos.

Enquanto isso, triture a polpa de dois ou três pêssegos em puré/sumo com a varinha mágica, juntando à infusão e adoçando a gosto com mel. Misture bem.

Coe a mistura e deixe arrefecer à temperatura ambiente. Coloque no frio.

Sirva bem fresco, com gelo e enfeitado com folhas de menta.

(Fonte: Blogue “Ananás e Hortelã”)

Granizado de melancia e limão

Numa liquidificadora, junte 500 g de melancia sem casca e sementes e o sumo de um limão. Passe até ficar líquido.

Prove o sumo, caso sinta que a melancia não é suficientemente doce, adoce a gosto com mel ou xarope de ácer. Não se esqueça que vai juntar muito gelo o que fará o granizado ficar muito menos doce.

Num robô de cozinha, pique 1 l de gelo em cubos até ficar uma neve. Junte o sumo ao gelo, mexendo bem e sirva de imediato, bem fresco.

Se gostar de um toque a vodka, regue por cima do granizado umas colheres de sopa em cada copo.

(Fonte: Blogue "Marmita")

Refresco de melancia e rabanete

Comece por descascar 250 g de melancia, tendo o cuidado de retirar também as sementes. Corte a melancia em cubos e leve-os à liquidificadora. Junte dois rabanetes ainda com casca, uma malagueta sem as sementes e a citronela. Adicione 50 ml de água e triture. Junte 100 g de gelo e volte a picar cuidadosamente. Sirva bem fresco.

(Fonte: Eletrolux)

Slushy de frutos vermelhos

Prepare a fruta à medida que for necessário, removendo talos e pés. Use 500 g de morangos, amoras vermelhas, groselhas vermelhas e pretas, mirtilos.

Deite dez cubos de gelo num robô de cozinha ou num liquidificador, adicione a fruta e os sumos de laranja (125 ml) e de maçã (125 ml) e misture bem, até quebrar o gelo. Deite o resto dos cubos e misture novamente até o preparado ficar como neve derretida.

Com uma colher, deite a mistura em copos ou taças e disponha mais fruta por cima. Sirva de imediato, antes que o gelo derreta por completo.