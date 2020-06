Refresco de pêssego, menta e especiarias

Preparação

Ferver a água com as especiarias durante cinco minutos (pressionando as vagens de cardamomo e cortando o gengibre em pedaços).

Retirar do lume e adicionar a menta lavada, deixando em infusão durante uns 15 minutos.

Enquanto isso, triturar a polpa dos pêssegos em puré/sumo com a varinha mágica, juntando à infusão e adoçando a gosto com mel. Misturar bem.

Coar a mistura e deixar arrefecer à temperatura ambiente. Colocar no frio.

Servir bem fresco, com gelo e enfeitado com folhas de menta.