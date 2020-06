Tártaro de atum e abacate

Preparação

Diz-nos Gordon Ramsay: "o tártaro de atum tem uma aparência muito sofisticada e deslumbrante, mas prepara‑se em minutos. O atum é um dos peixes gordos, pelo está repleto de ácidos gordos ómega‑3, que devemos consumir pelo menos uma vez por semana, o que faz dele o almoço ligeiro ideal, acompanhado de uma salada verde. Opte por atum próprio para sushi, que é o mais fresco que existe, e emprate apenas na hora da refeição, já que o sumo de lima irá “cozer” o peixe e dar‑lhe um tom acastanhado. Sirva com uma salada de rúcula e crocantes de Pão Pitta a acompanhar".

Coloque uma frigideira pequena em lume brando, toste as sementes de sésamo brancas até estarem douradas e exalarem um aroma agradável, e deixe‑as arrefecer. (Se usar sementes de sésamo pretas, não é necessário tostá‑las).

Deite o cebolinho, o molho de soja, metade do sumo de lima e o óleo de sésamo numa tigela. Adicione o atum, tempere com 1 pitada de sal e de pimenta‑preta e envolva muito bem.

Coloque o abacate numa outra tigela e envolva‑o com cuidado no restante sumo de lima.

Distribua o atum por quatro pratos, dispondo‑o ao centro num pequeno monte. Com uma colher, deite por cima o abacate, polvilhe com as sementes de sésamo e sirva.

Como empratar:

Para empratar como fazemos no restaurante, unte com óleo de sésamo o interior de um aro redondo de cortar massa com 6 a 8 cm e coloque‑o no centro do prato. Com uma colher, disponha um quarto do atum dentro do aro, deite por cima um quarto dos cubos de abacate, polvilhe com as sementes de sésamo e, por fim, retire o aro lentamente, com todo o cuidado.