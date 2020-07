Salas de provas da ViniPortugal retoma atividade com a apresentação de grandes vinhos

A agenda para julho da Sala de Provas localizada no Porto (Rua das Flores, n.º 8 a 12) apresenta, no dia 11,a Quinta de Santiago (com apresentação do vinho "Sou"), seguindo-se a 17, Passarella e no dia 24, Márcio Lopes Wine Maker. Todas as provas decorrem às 18h00.

Já em Lisboa (Terreiro do Paço), as provas agendadas decorrem nas seguintes datas: 10 de julho, Luís Pato (18h30), 17 de julho, Poças Junior (18h30), 18 de Julho, Quinta do Portal (17h30), 24 de julho, Casal Santa Maria em parceria com a Conserveira Portugal Norte (18h30) e, no dia 31, Campolargo (18h30).

De acordo com a ViniPortugal, “as provas decorrem cumprindo com todas as recomendações de segurança e de saúde em vigor, num espaço renovado e adaptado para um número limite de dez pessoas no Porto e 15 pessoas em Lisboa”.

créditos: Carlos Figueiredo_Belove

As inscrições são obrigatórias e podem ser feitas através do e-mail provas.salaporto@viniportugal.pt ou do telefone 223 323 072 (Porto) e e-mail provas.salalisboa@viniportugal.pt ou do telefone 213 420 690 (Lisboa).

As salas disponibilizam, para além das provas comentadas com enólogos e produtores, várias opções de prova. Desta forma, o visitante é convidado a adquirir um cartão de consumo que permite provar diferentes vinhos. Entre as referências disponíveis estão os vinhos medalhados com “Ouro” e “Grande Ouro” do Concurso Vinhos de Portugal no ano transato, vinhos raros e especiais, elaborados com castas nacionais ou a partir de métodos de vinificação como talha e curtimenta e vinhos fortificados, desde Portos, Madeira, Moscatel de Setúbal e Douro.