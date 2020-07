As Semanas Gastronómicas de Grândola são uma tradição do concelho alentejano que, este ano, não obstante os constrangimentos causados pela pandemia de COVID-19, animam a mesa local. Desta feita, a festa da cozinha, decorre até 12 de julho, com a participação de nove restaurantes do concelho.

Do litoral ao interior da região, chegam à mesa dezenas de pratos, das saladas de verão, às tradicionais açordas de beldroegas (arbusto de folhas suculentas) e o gaspacho, típico da cozinha mediterrânica.

Pormenorizando, o cartaz de comeres para esta festa grandolense apresenta-nos, entre outros, a açorda de beldroegas com toucinho, a mesma açorda, mas com queijo de cabra, ou com ovo escalfado.

No que respeita ao gaspacho, tem como acompanhamentos o peixe frito ou grelhado, os ovos e presunto, as pataniscas de bacalhau e os carapaus fritos, para dar apenas alguns exemplos.

O leque de saladas é amplo, com frango, fiambre, vegetais, bacalhau, grão, camarão, couscous, a servirem de base a inúmeras combinações.

Participam na Semana Gastronómica, os restaurantes A Coutada, A Lanterna, A Taberna, Bello Giorno, Café Triunfo, Café do Zuca, Casa de Pasto, Flor de Sal, Pinheiro da Chave.