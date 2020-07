O Mercado da Aldeia em Quinta do Anjo é novidade naquela freguesia palmelense que, ao longo do verão, promoverá a riqueza dos produtos locais e, simultaneamente, apoiará os produtores afetados nos seus negócios pela pandemia da COVID-19.

Desta forma, o mercado decorrerá a 18 de julho, 1, 15 e 29 de agosto e 12 e 26 de setembro, das 8h00 às 13h00, no largo junto ao Mercado Municipal. Vinhos, queijos, pão, doçaria, frutas, legumes e artesanato, são alguns dos produtos em mostra e venda.

“O Mercado respeitará as medidas preventivas em vigor, sendo garantida a distância de segurança entre as bancas de produtores, o controlo do acesso das/os consumidoras/es, a higienização e o uso de máscara de proteção”, informa a organização da iniciativa, o município de Palmela, em parceria com a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e com o apoio da Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida.