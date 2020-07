Sempre aos sábados e de julho a setembro, os cruzeiros enoturísticos no Sado prometem horas de animação no rio e nas proximidades da Serra da Arrábida. O programa chega este ano com algumas adaptações, nomeadamente a ausência das habituais provas comentadas, realizadas pelos produtores convidados.

De resto, o programa conta com o cruzeiro pelo Estuário do Sado, Baía de Setúbal e Troia, assim como passagem pelas praias e costa da Arrábida, com observação de golfinhos, música, provas de vinhos da Península de Setúbal e degustação de queijos, enchidos e doçaria tradicional.

A partir de 18 de julho, passa a estar disponível uma tradicional mariscada a bordo.

No caso do cruzeiro sem mariscada, o embarque faz-se em Setúbal às 18h00 e em Troia, às 18h15. O ingresso orça os 35,00 euros por pessoa (crianças dos quatro aos 12 anos pagam 20,00 euros).

Já no cruzeiro com mariscada, o embarque decorre em Troia às 13h00 e em Setúbal às 13h30. O ingresso orça os 50,00 euros por pessoa (crianças dos quatro aos 12 anos pagam 25,00 euros).

Para informações e reservas: SadoArrábida, com o tel. 915 560 342 e e-mail geral@sadoarrabida.pt