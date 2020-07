A “Wines of Portugal Online Education Course” nasce dirigido a profissionais da restauração e retalho, mas também aos consumidores que procuram aprofundar o conhecimento técnico sobre vinhos.

Disponível no site Wines of Portugal, “este curso desafia os interessados a saber mais sobre a diversidade das 14 regiões vitivinícolas através de seis módulos educativos, que cobrem uma variedade de tópicos relacionados com o sector, desde história, regiões vitivinícolas, castas, vinhos fortificados e espumantes à harmonização de comida e vinhos e comparação de castas portuguesas com castas estrangeiras”, informa em comunicado a ViniPortugal.

Em cada módulo será fornecida informação aos participantes sobre o tema da sessão, seguindo-se um questionário no qual serão avaliados os conhecimentos. É possível avançar para o módulo seguinte ao ter aproveitamento igual ou superior a 80% nesse teste.

“O curso foi pensado para se adequar ao ritmo desejado e ao tempo disponível de cada participante, sendo possível descarregar os conteúdos para um estudo mais pormenorizado e retomar o curso mais tarde a partir de onde estava quando fez logout da sessão. No final dos seis módulos, todos os participantes recebem o certificado Wines of Portugal, que atesta a conclusão da formação com sucesso”, acrescenta a ViniPortugal, a associação interprofissional para a promoção dos néctares nacionais.