A propósito da adega da Taboadella, Luisa Amorim, administradora no Grupo Amorim, salienta que “há 20 anos que estamos no Douro com a Quinta Nova de Nossa Senhora mas nunca escondemos que tínhamos pelo Dão uma grande admiração. É uma região clássica de vinhos em Portugal e a primeira a ser demarcada para vinhos não licorosos, e foi aqui nesta região vizinha do Douro que encontrámos este território de altitude detentor de solos de granito e microterroirs de excelência”.

"Wine House" créditos: Adega da Taboadella

Já no que respeita aos vinhos Taboadella, Luisa Amorim salienta que “para desenhar os rótulos inspirámo-nos muito na alma deste lugar com o designer Eduardo Aires. Aqui descobrimos uma villae que ainda hoje preserva um dos lagares de vinho mais antigos do Dão, uma peça única de natureza rupestre que foi moldada pelos romanos. Começamos pelo nome, Villae. Estes são vinhos mais leves, de castas tradicionais brancas e tintas da vinha da Taboadella, com taninos suaves sem nunca perder o seu caráter. Em regiões clássicas como Dão onde a casta tem elevado destaque, parecia-nos fundamental enaltecer as castas endémicas e decidimos por isso criar uma gama de quatro reservas monovarietais: Encruzado, Touriga Nacional, Alfrocheiro e Jaen. Por fim, surgem os Grande Villae, vinhos de estrutura clássica”.

Entre os néctares que o mercado agora conhece estão os Taboadella Villae Branco (9,90 euros), o Taboadella Reserva Alfrocheiro (15,90 euros) e o Taboadella Grande Villae Tinto (59 euros).

Os novos vinhos do produtor instalado no Dão. créditos: Adega da Taboadella

No que toca ao Enoturismo da Taboadella projetado pela arquiteta Ana Vale, “ficará completo em breve com a recuperação da casa principal, com oito quartos, que estará disponível para alugar em regime de exclusividade e para estadas mínimas de duas noites”.

Adega da Taboadella Silvã de Cima, Satão Contactos: tel. 232 244 000; e-mail taboadella@amorimfamilyestates.com

Aberta diariamente, está sempre a “Wine House” junto ao jardim e ao pequeno lago, onde o visitante poderá marcar uma visita à adega, fazer uma prova de vinhos acompanhada por uma tábua dos queijos Serra da Estrela ou conhecer as obras de arte dos ceramistas da região e alguns produtos regionais como o cobertor de papa e delícias gourmet.