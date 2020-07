Nesta última categoria, a principal, foram distinguidos os restaurantes Alma; Epur; Flor de Lis; Restaurante Lapa e o Varanda.

O "Lisboa à Prova" é um projeto da consultora de comunicação ÚNICA, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, Turismo de Lisboa e AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

Entretanto, já se encontram abertas as inscrições para o concurso de 2020.

Fica, abaixo, a restante lista dos premiados neste “Lisboa à Prova”

“1 Garfo”:

Adega da Tia Matilde; Águas Livres; Ajitama Ramen Bistro; Aldeia; Alecrim no Prato; Aprazível; Ararate – Armenian Restaurant; Audrey’s; Baixamar; Balcão da Esquina; Balcão Henrique Sá Pessoa; Bellalisa Elevador; Big Fish Pokê Bar; Bistro Edelweiss; Bohemio da Ribeira; Brasserie de L’entrecôte-Chiado; Brasserie de L’entrecôte-Parque das Nações; Butchers; Cais da Pedra; Carnalentejana; Cervejaria Ribadouro; Chica Chica Boom; Clube Lisboeta; Costa do Malabar; Descobertas; Dom Afonso o Gordo; Duetos da Sé; Escândalo; Espaço Espelho d’Água; EsteOeste; Evereste Montanha – Av. Brasil; Fumeiro de Santa Catarina; Grelhados de Alcantâra; Harmonia; L’Origine; La vita è bella; Lisboa é linda; LostIn; Mano a Mano; Mediterrâneo; Meson Andaluz; O Carmo; Ó Conde; O Elevador; O Poke; Open Brasserie Mediterrânica; Os Tibetanos; Palácio Chiado; Pastanaga; Pigmeu; Portugália Cervejaria – Belém; Portugália Cervejaria – Cais do Sodré; PSI Restaurante Vegetariano; Rendez Vous Bistrô; Restaurante Acácias; Restaurante D’Bacalhau; Restaurante Gardens; Restaurante Sessenta; Season; Soão – Taberna Asiática; SOI – Asian Street Food; Surf&Turf; Sushi Café Amoreiras; Terceiro Sentido Bistrô; The Decadente; The Insólito; Trato 32; Travessa do Fado; Unique Sushi Lab; Veganapati; Zazah; Zero Zero – Parque das Nações; Zero Zero – Principe Real.

“1 Garfo Superior”:

A Casa do Bacalhau; Afuri; Água pela Barba; Arkhe; Azul e Branco; Bacalhoaria Moderna; Bastardo; BistroA; Casa de Linhares; Delidelux – Avenida; El Bulo Social Club by Chakall; Il Covo; Lumi Rooftop Bar & Restaurant; Luz; O Talho; Pão à Mesa Com Certeza; Paralelo45; Restaurante Jockey; Rio Maravilha; Rua; Sacramento do Chiado; Sauvage; Segundo Muelle; Tapisco; Tropismo; Zambeze.

“2 Garfos”:

1300 Taberna; A Cevicheria; Aura Lisboa; Bistro4; Cafetaria Mensagem; Degust’Ar Lisboa; Erva; Essencial; Faz Figura; Grill D. Fernando; Lisboa à Noite; Momento HB; O Asiático; Ofício; Optimista; Páteo Velho – Ordem dos Médicos; Peixaria da Esquina; Restaurante Pabe; Sala de Corte; Sítio Valverde; Suba; Talho da Esquina; Tasca da Esquina; The Old House; Valle Flôr; Varanda de Lisboa; Via Graça.

“2 Garfos Superior”:

Ânfora; Local; Panorama; Pesca; River Lounge; Sála de João Sá; Tsujuki.