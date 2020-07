“Um futuro devastador para milhares de empresas e dezenas de milhares de postos de trabalho” é como a AHRESP- Associação da hotelaria, restauração e similares de Portugal, comenta o resultado ao inquérito mensal às empresas que decorreu em junho último e que contou com perto de 14oo respostas válidas.

De acordo com aquela associação, “no setor da Restauração e Bebidas, 38% das empresas ponderam avançar para insolvência, dado que a esmagadora maioria refere que não irá conseguir suportar os encargos habituais, como pessoal, energia, fornecedores e outros, a partir do mês de julho”.

Ainda segundo a mesma fonte e para as empresas inquiridas “a faturação do mês de junho foi dramática, com mais de 24% das empresas a registarem perdas superiores a 40%, 22% com quebras homólogas superiores a 60%, e 12% com uma quebra acima dos 90%”.