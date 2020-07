Dos pratos mais convencionais, como a tradicional sardinha assada sobre o carvão, a receitas mais elaboradas, as ementas dos restaurantes sadinos, preparam-se para receber uma semana de festa em torno daquele peixe associado à mesa de verão.

Contas feitas, 49 restaurantes setubalenses participam na “Semana da Sardinha”. Uma jornada gastronómica que culmina, a 2 de agosto, com uma degustação comentada tendo por mote a sardinha. A partir das 18h00, a Casa da Baía, recebe a chefe de cozinha Maria João Patronilho, da Siso Gastronomia Artesanal, para uma hora de convívio.

O encontro é gratuito mas carece de marcação prévia até ao dia 29 de julho, pelo e-mail gape@mun-setubal.pt

O número e participantes na degustação comentada é limitado, de acordo com as normas estabelecidas pelas autoridades de saúde.

créditos: Mario Peneque

No que toca aos restaurantes participantes na “Semana da Sardinha”, a lista é a que abaixo se apresenta. Os preços das doses são determinados por cada um dos estabelecimentos: 490 Taberna STB, A Barreira, A Casa do Peixe, Adega do Zé, Água Salgada, Antoniu’s, Baluarte do Rio, Bombordo, Café com C, Cais 56, Calha Bem, Casa Morena, Churrasquinho do Sado, Copa d’Ouro, Ferribote, Forno da Lotta e Ivo Mar integram a semana gastronómica.

Outros espaços aderentes ao certame são os restaurantes Mar Azul, Nova Taberna O Pescador, Novo 10, Novo Capote, O Alface, O Batareo, O Convés, O Douradinho, O Escondidinho, O Nau, Restaurante Pescador 2, O Petisco, O Praxedes, O Ramila, O Tavira, Restaurante Oficina do Peixe, Peixe no Largo, Restaurante Pinga Amor 2, Rebarca e Restaurante Baía.

A lista de restaurantes inclui, igualmente, o Restaurante Barmar, Restaurante Novo Lídia, Restaurante Velho Lídia, Restinguinha, Ribeirinha do Sado, Sangue na Guelra, Solar do Marquês, Taberna de Azeitão, Tasca do Toninho, Tasca Xico da Cana, Tasca Kefish e Verde e Branco.