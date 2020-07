Na nova carta de verão do restaurante Sud Lisboa Terrazza, que acaba de comemorar o seu terceiro aniversário, o chef executivo Patrick Lefeuvre propõe uma viagem gastronómica que tem como inspiração os sabores ítalo-mediterrânicos num conceito de partilha à mesa. "Apostamos numa cozinha mediterrânica com uma costela italiana, principalmente nos produtos e nos sabores intensos", esclarece o cozinheiro francês, que no fim de 1997 veio para Portugal e nunca mais de cá saiu.

"Embora tenhamos carnes muito boas, o foco desta carta é a frescura dos produtos do mar. Temos mariscos e peixes muito frescos, que vêm de Peniche e do Algarve, como é o caso do peixe-galo, do robalo e do pargo. Depois, temos os mariscos mais ricos, como o carabineiro, o lavagante, a vieira, todos eles produtos de muito bom nível", garantiu o chef executivo Patrick Lefeuvre ao Modern Life/SAPO Lifestyle. Grelhada do mar na pedra e bacalhau à siciliana são apenas dois dos exemplos.

Mas há mais. O contrefilet de vitela, pancheta e gnocchi de limão e amêijoas, o ragú de carne com tagliolini de limão e parmesão e a salada contadina de quinoa e cogumelos-portobelo são outras das tentações irresistíveis que pode agora degustar. "A nível de conceito, não quisemos ter uma cozinha demasiado sintética ou de fine dining. A ideia, aqui, é servir comida de conforto, comida de família, embora com um toque de elegância e uma boa apresentação", esclarece o cozinheiro francês.

"Em termos de sabores, trabalhamos muito os molhos e os temperos, como por exemplo na sopa do mar, onde se sente o sabor intenso dos mariscos. São molhos apurados, trabalhados... Temos temos uma oferta vegan, porque já temos muitos clientes a pedi-la, assim como temos também comida sem glúten e sem lactose. Diversificámos um pouco a carta com esse tipo de produtos, que são sempre trabalhados ao pormenor, para trazer uma experiência ao cliente independentemente de não comer peixe ou carne. O nosso foco é sempre a qualidade da matéria-prima. Em termos de carnes, trabalhamos com black angus irlandesa de grande qualidade, semi-maturada", esclarece Patrick Lefeuvre.

"Tem um travo mais forte mas não é tão forte como o da totalmente maturada. Tenho que destacar também as nossas entradas. Temos sempre a burrata, que vem de Itália, da região de Adria, que estará sempre presente na carta. Temos as nossas massas caseiras. Nós é que confecionamos os nossos raviolis. Temos, aliás, um prato de lavagante com ravioli de crustáceos que é qualquer coisa a nível de sabor", garante. "Esta comida de conforto faz com que as pessoas se sintam em casa", refere.

Torta di frutta rossa, semifreddo exótico, lingote de chocolate e varizione di pera e rum Solera 23 são algumas das novas sobremesas que também integram a carta. Localizado no pavilhão poente da avenida Brasília, com uma vista privilegiada para o rio Tejo, o Sud Lisboa Terrazza abre portas a partir das 12h00, funcionando ininterruptamete até às 23h00, num registo mais intimista. Este estabelecimento de restauração tem o selo de segurança Clean & Safe, atribuído pelo Turismo de Portugal.