É, a partir de hoje, uma das novidades do cardápio do restaurante Mãe, localizado na rua de Dona Esfefânia, número 92 B, em Lisboa. "A nossa ideia foi fazer uma sandes de polvo diferente. Para isso, usámos um pão de hambúrguer que leva batata-doce. É um pão bastante leve", esclarece João Saloio, o cozinheiro do espaço. "O polvo é assado num forno a carvão que temos. É lá que assamos o polvo que servimos. E, depois, leva um molho de iogurte e tandoori e rúcula, o que lhe dá frescura", revela ainda.

A nova sandes de polvo, à venda por 12 € e também disponível no serviço de takeaway, é uma das especialidades gastronómicas que os clientes do restaurante podem, a partir de agora, saborear. "Uma das particularidades do nosso restaurante é que não temos uma carta fechada. Temos, nas nossas ardósias, desde a abertura, vários pratos que já se tornaram num clássico, como é o caso do polvo na brasa e do brás de gambas. Vamos variando consoante os produtos, que são sempre frescos", garante João Saloio.