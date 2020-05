O regresso à nova normalidade está a ser marcado por uma série de realidades atípicas. Nos EUA, o proprietário do reputado restaurante The Inn, o chef Patrick O'Connell, localizado em Little Washington, na Virgínia, agraciado com três estrelas atribuídas pelo guia Michelin, decidiu ocupar os lugares que agora passam a ter de estar vazios com manequins de montra vestidos com roupa do período pós-guerra da década de 1940. "Sempre tive um fraco por manequins", assume o cozinheiro.

"Eles nunca se queixam e podemos divertir-nos a vesti-los", referiu o chef e empresário em entrevista ao canal de televisão CNN. Para concretizar esta ideia, estabeleceu uma parceria com a administração do teatro Signature Theatre, que lhe emprestou os figurinos. O espaço está pronto para receber os clientes a partir de dia 28. Em Banguecoque, na Tailândia, os proprietários do restaurante Maison Saigon também não querem ter mesas vazias e recorreram a pandas de peluche.