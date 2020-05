Há uma nova marca de cerveja à venda no mercado nacional. Chama-se Almbeer, é 100% portuguesa e já está disponível em pontos de venda selecionados e também na plataforma digital de comércio eletrónico Dott.pt. "É uma genuine lager beer", descreve Ricardo Fontes, o criador da receita, que também é responsável pela nova marca do grupo empresarial portuense FMO, que, mesmo em pleno surto pandémico, decidiu contrariar a tendência e reforçar o portefólio.

"Concebida a partir de uma receita própria, posiciona-se junto dos consumidores que procuram novos sabores e cervejas com teor alcoólico mais baixo. Com um investimento inicial de cerca de 200.000 euros, a marca viu-se obrigada a refrear o crescimento internacional devido à pandemia e avançar em Portugal e na Europa", justifica a companhia portuguesa em comunicado de imprensa. "O tradicional aroma a cereais está presente", refere ainda o documento.

"O amargo é suave, criando um perfil de uma easy lager, aumentando o volume de consumo", sublinham os proprietários da Almbeer. "A nossa estratégia de criação e de expansão passa por implementar esta marca portuguesa em vários pontos do globo, nos quais já estão desenvolvidos laços e parcerias com importadores e distribuidores. A pandemia está a fazer-nos abrandar o ritmo, mas acreditamos que rapidamente estaremos em força em vários países africanos, asiáticos e sul-americanos", admite Ricardo Fontes, gestor de produto da nova cerveja.

"Neste momento, enquanto as fronteiras estiverem com estas restrições, queremos que os portugueses façam o teste e que provem e aprovem esta nova cerveja, que vem com uma relação de qualidade/preço imbatível", garante. Com um teor alcoólico de 4,5%, ligeiramente inferior aos concorrentes, que apresentam valores superiores a 5%, a Almbeer está a ser comercializada por 9,85 €, preço para quatro packs de seis, num total de 24 garrafas de 25 centilitros, em Dott.pt.