A Adega de Portalegre Winery está com promoções especiais em tempo de confinamento social. São nove os packs de vinhos promocionais atualmente disponíveis na loja de comércio eletrónico da empresa de produção vitivinícola alentejana, fundada em 1954, em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede. O mais barato integra uma garrafa de Conventual Tinto Reserva 2014 Vinha da Serra da Penha, uma de Conventual Tinto 2017 e outra de Conventual Reserva Branco 2014 e, já com o desconto, custa 17,90 €.

Neste caso, poupa 10,10 € mas, se optar pelo pack composto por quatro garrafas de Conventual Reserva Branco 2014 e duas de Conventual Reserva Tinto S.P. 2014, poupa 22,61 €. Em vez dos 67,60 € que pagaria sem a promoção, desembolsará apenas 44,99 €. Nas redes sociais, a Adega de Portalegre Winery tem estado, no entanto, a promover uma outra oferta apelativa e tentadora, a compra de seis garrafas de Conventual Reserva Branco 2014, vendidas agora a 39,99 €, com um desconto imediato de 19,41 €.

"A região de Portalegre é um terroir único, permitindo que a Adega de Portalegre Winery cunhe os seus vinhos com uma enorme excentricidade, singularidade e personalidade, o que se traduz pelos inúmeros prémios nacionais e internacionais que foi recebendo ao longo de mais de 60 anos", esclarece a empresa vitivinícola no seu site. A região é uma das oito regiões de Denominação de Origem Controlada (DOC) do Alentejo. "Mas a mais diferente devido à sua originalidade e carácter", garante, contudo, a companhia.