SUDemcasa. Chefes executivos de restaurante lisboeta partilham receitas em tempo de reclusão

Perante a ameaça de propagação do vírus SARS-CoV-2, na origem da atual pandemia de covid-19, o grupo Sana tomou preventivamente a decisão de encerrar temporariamente o restaurante Sud Lisboa Terraza e o espaço de eventos Sud Lisboa Hall, a partir de dia 13 de março. Para manter o contacto com os clientes e para ajudar o tempo dos que apenas se veem confinados à habitação em época de reclusão, desafiou os seus chefes executivos a partilhar receitas.

Patrick Lefeuvre e Angel Reyes aceitaram o repto e, a partir de agora, comprometem-se a apresentar regularmente propostas tentadoras e simples, muito fáceis de replicar na sua cozinha, no âmbito do projeto #SUDemcasa. "Através das redes sociais e do site oficial do Sud Lisboa, todos terão acesso a receitas exclusivas do espaço, que poderão recriar e degustar, para já, no conforto das suas casas", informa o grupo empresarial em comunicado.

A primeira receita disponibilizada é a de burrata di Andria com pesto de rúcula e agridoce de tomate, que encontra de seguida numa versão simplificada. "É uma das entradas mais apreciadas da carta e já conquistou o paladar de todos os que visitam o Sud Lisboa Terrazza", refere ainda o documento. "A reabertura de todos os nossos espaços fica condicionada à reavaliação e acompanhamento permanente da situação de pandemia", informa ainda o grupo.