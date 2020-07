Faz um ano amanhã e, para assinalar o primeiro aniversário, propõe um rodízio de pizas a 15 €. Localizada na estrada da Portela, lote 4, loja 1, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, a pizaria Memórias Fatiadas abriu portas a 3 de julho de 2019 e, apesar da quebra do negócio provocada pelo surto viral de COVID-19, não quis deixar a data em branco. "Não será o ano que desejávamos, 2020 está cheio de surpresas, mas não queremos deixar de comemorar consigo", anunciaram os proprietários nas redes sociais.

"Esta é a primeira surpresa, um rodízio de pizas nunca antes visto. As bebidas estão incluídas e as reservas são bastante aconselháveis", alertam, contudo. A pizaria Memórias Fatiadas funciona, de terça-feira a domingo, entre as 12h00 e as 15h00 e entre as 18h30 e as 22h00. As reservas podem ser feitas através do número de telefone 214 102 645. As crianças com menos de 12 anos não pagam. Apesar da crise, o restaurante está a recrutar. Além de cozinheiros e de empregados de mesa, também procura estafetas.