O Sud Lisboa Terrazza faz hoje três anos e a festa faz-se em branco e dourado, até às 23h00, com todas as garantias de segurança que este restaurante oferece. Inaugurado a 11 de julho de 2017, é hoje um dos estabelecimentos de restauração mais ecléticos da capital, visitado por figuras públicas nacionais e por celebridades internacionais que residem no nosso país ou que estão de visita a Portugal, como é o caso de Monica Belluci, Marcello Antony, Vanessa Giacomo, Julio Iglesias Jr. ou ainda Stephen Dorff.

A nova carta de verão, este ano introduzida mais tarde por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, está disponível desde o passado dia 3. "O chef executivo Patrick Lefeuvre propõe uma autêntica viagem gastronómica, tendo como inspiração os sabores ítalo-mediterrânicos, sob o conceito de food sharing. Os almoços têm início a partir das 12h00, prolongando-se esta experiência até ao horário do jantar, que se estende até às 23h00, num registo mais intimista", esclarece o restaurante em comunicado.