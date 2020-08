O Coreto, restaurante que se localiza numa destas estruturas, entretanto recuperada na Maia, está a organizar o seu quarto jantar vínico, iniciativa que decorre no primeiro domingo de cada mês. A 6 de setembro, "Como uva e carne", sugere a degustação de pratos cozinhados com fogo e brasa, nomeadamente carnes. A acompanhar, estarão os néctares da Quinta da Biaia, casa sediada em Figueira de Castelo Rodrigo e que se fará presentar pelo enólogo Luís Leocádio.

A Serra da Marofa caracteriza a paisagem da Quinta da Biaia, emoldurando as encostas onde estão distribuídas as vinhas, com altitude entre os 700 e os 750 metros, compreendendo ainda as encostas da aldeia histórica de Castelo Rodrigo, de ambiente medieval.

Luís Leocádio, que produz vinho desde 2014, é natural de Trevões (São João da Pesqueira) e desde criança cresceu no meio vinícola. Os seus pais trabalhavam na Quinta dos Lagares (Vale Mendiz) e viveu lá com eles até aos 19 anos. No início de 2014, apareceu a oportunidade da Quinta do Cardo, o desafio era aliciante e a oportunidade certa para capitanear uma mudança nos vinhos da Quinta. Além disso, tem a sua empresa, faz os seus vinhos “Titan of Douro” e dá consultorias a alguns projetos: Quinta dos Lagares, Quinta do Estanho, Quinta da Cuca, no Douro; Palácio Anadia, no Dão.

Coreto Parque de Lazer da Fundação Gramaxo, Quinta da Boa Vista Rua Nossa Senhora de Bom Despacho, Cidade da Maia Contacto: tel. 916 311 605

O jantar a 6 de setembro orça os 45,00 euros por pessoa.