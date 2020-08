Em pleno Alentejo, a experiência de vindima começa no seu espaço natural, a vinha, com os participantes numa ação para conhecerem as diferentes castas que, no Torre de Palma Wine Hotel, são exclusivamente portuguesas. Por seu turno, a colheita de uvas é praticada manualmente.

A etapa seguinte é a mesa de escolha, à porta da adega, onde se procede à seleção das melhores uvas. Por fim, vem a recompensa após o trabalho, a visita à adega, de arquitetura de João Mendes Ribeiro e a prova de mostos ou prova de vinhos Torre de Palma, seguido de almoço no Restaurante Basilii.

No Torre de Palma Wine Hotel, o processo integral da produção de vinho é feito na propriedade, da colheita ao engarrafamento. Nesta vinha de 7 hectares, em que todos os processos são manuais, o enólogo Duarte de Deus vai partilhando com os participantes o seu conhecimento sobre o universo de Baco.

Torre de Palma é um hotel vínico de cinco estrelas, com 19 quartos temáticos, membro da Design Hotels.

Torre de Palma Wine Hotel Herdade de Torre de Palma, Monforte Contactos: tel. 245 038 890 ; e-mail reservas@torredepalma.com

O programa de vindimas de um dia orça os 79,00 euros por pessoa. Já o programa de três dias, com duas noites de alojamento, orça os 628,00 euros em quarto duplo.