Quintas de Melgaço estreia programa de vindimas com provas, visitas à vinha e piqueniques

O arranque da época das vindimas é um momento especial para os mais de 500 pequenos agricultores que integram o projeto da Quintas de Melgaço. Após um período de grandes desafios para a região, homens e mulheres da terra regressam à vinha para celebrar a nova colheita. Toda a comunidade pode agora participar, através dos dois novos programas criados pela Quintas de Melgaço, disponíveis durante todo o mês de setembro.

O ponto de encontro é à porta da adega, local onde os participantes recebem o seu “kit vindimas”, composto por uma t-shirt, luvas e uma tesoura. Depois de uma breve explicação sobre as regras de higiene e segurança a manter durante toda a experiência, os grupos dirigem-se para as vinhas, onde os esperam os vindimadores mais experimentes da casa. O silêncio do campo é interrompido pelas conversas e cantares dos trabalhadores, que impõem o ritmo à apanha da uva.

créditos: Quintas de Melgaço

Depois de colhidas, as uvas são levadas para a adega. O restante percurso é observado com a ajuda de um guia da Quintas de Melgaço, que explica passo a passo todos os procedimentos na produção do vinho. No final, os visitantes podem escolher a recompensa: uma prova na emblemática sala de estágios da adega ou um piquenique ao ar livre.