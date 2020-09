O concelho de Setúbal vai fazer a festa da gastronomia em mais uma "Semana da Ostra", com este bivalve servido ao natural, ou em combinações com outros ingredientes, à mesa de 25 restaurantes.

Sublinhe-se que a ostra nacional, espécie autóctone existente no estuário do Sado, conferiu em tempos a esta zona húmida, assim como ao estuário do Tejo, o estatuto de maiores bancos da Europa.

Após décadas de redução da atividade, fruto da poluição do rio e introdução de espécies estrangeiras, a exploração da Ostra do Sado encontra-se em recuperação.

De 4 a 13 de setembro, participam na iniciativa os seguintes estabelecimentos: 490 Taberna STB, A Casa do Peixe, A Vela Branca, Adega dos Garrafões, Calha Bem, Copa d´Ouro, Ferribote, Flórida, Martróia, Novo Capote, O Batareo, O Convés, O Tavira, Ostradomus, Ostras Sobre Rodas, Peixe no Largo, Pérola da Mourisca, Petisqueira o Manuel, Sab´Amar, Sem Horas, Solar do Marquês, Taberna de Azeitão, Taberna do Largo, Tasca do Xico da Cana, O Tavira, Oficina do Peixe e Tasca Kefish.