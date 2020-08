Em ano com uma época alta atípica no Algarve, a Rota do Petisco, iniciativa com uma década, chega com o objetivo de impulsionar o setor da restauração, já com setembro e outubro inaugurados no calendário.

Desta forma, tal como em anos anteriores, o roteiro vai animar a mesa de centenas de restaurantes que sugerem o prato de petisco a 3 euros a dose. Por seu turno, haverá um menu com doce regional a orçar 2 euros, incluindo a sobremesa e um licor.

Os interessados em percorrer a região algarvia em busca do petisco perfeito vão encontrar em breve, na página do evento, a lista com as perto de duas centenas de restaurantes participantes.

Uma rota que inclui estabelecimentos nos concelhos de Faro, Portimão, Aljezur, Lagos, São Brás de Alportel, Vila do Bispo, Tavira, Monchique, Olhão, Loulé, Lagoa, Silves e Albufeira.

“A ideia é percorrer o máximo de ´capelinhas` possíveis, com um grupo de amigos e descobrir tudo o que a cozinha algarvia tem para oferecer”, informa na sua página no Facebook a Associação Teia D'Impulsos, promotora do evento.

Sublinhe-se que participação na rota implica a aquisição do “Passaporte”, cujo preço orça os 1,5 euros. O valor pago reverte na íntegra para o apoio de projetos sociais desenvolvidos por instituições locais que integram a iniciativa Rota Solidária.