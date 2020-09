Em Vila do Conde também se planta chá. Nina e Dirk sonharam e concretizaram a Chá Camélia

O que começou por ser um grande interesse e paixão de duas pessoas pelo chá, em 2011, materializou-se na única plantação de chá da Europa continental. Duas razões explicam a ausência de chá na Velha Europa: a extrema exigência da produção (a planta demora cinco anos até à possível primeira colheita) e a dificuldade em encontrar as condições climáticas adequadas à plantação. No caso desta história, as duas razões para que tenha vingado, prendem-se com os seus protagonistas: a alemã Nina Gruntkowski e o duriense Dirk Niepoort, de origem holandesa, produtor de vinhos. Duas almas perseverantes.

Em 2011, Nina e Dirk tiveram a ideia de plantar chá em Portugal ainda no jardim de sua casa, no Porto. Aí, os primeiros 200 pés de Camellia sinensis, a planta do chá, foram plantados e cuidados com dedicação.

Três anos volvidos, em 2014, os pés da planta de chá foram mudados para o terreno de Fornelo (freguesia de Vila do Conde). Nascia a plantação de Chá Camélia, única na Europa continental (nos Açores, na Ilha de São Miguel, encontramos a plantação de chá Gorreana, de escala industrial).

No local, com humidade mas onde raramente as temperaturas caem abaixo de zero, foi plantado pouco menos de um hectare de chá, num total de 12 mil plantas. A terra, anteriormente habitada por uma vinha abandonada, foi limpa à mão, para evitar o impacto de maquinaria pesada e cuidada segundo princípios biológicos e com espírito biodinâmico. A sustentabilidade de todo o processo é algo muito importante para Nina e para Dirk, pois tudo o que é utilizado na plantação provém do meio envolvente.

Capítulo importante nesta história de dedicação ao chá escreveu-se em 2012, quando o casal de produtores japoneses Morimoto, do Sul do Japão, visitou a plantação de Chá Camélia e apaixonou-se pelo projeto. Haruyo e Shigeru San têm mais de 40 anos de experiência no mundo do chá e ajudaram o casal com os seus conhecimentos no cultivo e produção de chá biológico. Com alguma frequência, os Morimoto visitam a plantação de Chá Camélia e dão valiosos conselhos sobre o trabalho na plantação.

A primeira “grande” produção de Chá Camélia

Folhas de chá depois de colhidas. créditos: Chefs Agency

Em 2019, surgia a primeira produção de chá verde na Chá Camélia. Doze quilos de chá seco a partir de quase 60 quilos de folhas frescas – tudo feito à mão, artesanalmente. Esta Primavera, a equipa da Chá Camélia, apesar das incertezas provocadas pela situação da COVID-19, conseguiu produzir cerca de 50 quilos de chá verde, biológico. Um chá verde, de estilo asiático, feito a partir de folhas inteiras, para melhor preservar o seu sabor.